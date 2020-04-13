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ايمانويل ماكرون يعلن تمديد الحجر الصحي العام في فرنسا الي 11 ماي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-13T22:47:13+03:00
2020-04-13T22:51:25+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
ايمانويل ماكرون يعلن تمديد الحجر الصحي العام في فرنسا الي 11 ماي

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمديد الحجر الصحي المفروض في فرنسا للحد من تفشي فيروس كورونا لغاية 11 ماي، وفق ما أعلنه في خطاب موجه للأمة الفرنسية مساء الإثنين 13 أفريل 2020.

كما قرر ماكرون الإبقاء على إغلاق عدد من المؤسسات لوقت أطول مشيرا إلى أن الأمل يتجدد مع تباطؤ انتشار الوباء للتغلب على هذه الأزمة، وأن فرنسا تمكنت من مواجهة الفيروس رغم أنها لم تكن مستعدة.

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ولفت ماكرون، إلى أن المدارس ستفتتح بشكل تدريجي ابتداء من 11 ماي، لكن الجامعات لن تعاود نشاطها قبل منتصف جويلية.

إلى ذلك، ستبقى المقاهي والمطاعم والفنادق ودور السينما والمسارح مغلقة إلى ما بعد 11 ماي، بحسب ما جاء في خطاب ماكرون.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378930

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