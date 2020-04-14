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وزير الصحّة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-14T00:48:36+03:00
2020-04-14T00:49:33+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وزير الصحّة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا.
وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إن “شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول… وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية”.

وأضاف: “نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية”. وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوما.
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصا.

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نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378938

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