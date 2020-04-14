توقيع مذكرة تفاهم بين الصحة والبريد السعودي لتوصيل الأدوية للمرضى في منازلهم

كل الوطن- متابعات-فريق التحرير وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع البريد السعودي بهدف توصيل الأدوية لمنازل مرضى بعض المستشفيات وذلك تواصلاً للإجراءات الإحترازية التيي تقوم بها الصحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ ومنع إنتشاره ، حيث تأتي هذه المذكرة للمساعدة في إبقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم

وتتضمن المذكرة تكفل البريد السعودي بتوصيل الدواء بلا مقابل لمرضى أربعة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وهي مستشفى الملك سلمان بالرياض ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام ومستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة ومستشفى الولادة والأطفال بالأحساء.

وتتضمن آليه العمل إستقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الإتصال على المريض وإبلاغه بشحن الأدوية عبر البريد السعودي على العنوان الوطني. كما يتم إستلام الأدوية من قبل البريد السعودي في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى حيث يتم إخطار كل مريض برسالة جوال تحوي رقم التحقق والذي يستخدم لإثبات الإستلام وإغلاق الإرسالية.