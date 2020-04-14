كل الوطن- متابعات- فريق التحرير: دشن معالي وكيل أمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن ال سعود نائب أمير منطقة الرياض حملة #نعين_ونعاون

والتي تنفذها مؤسسة وقف شباب خير أمة إيماناً بدورها المجتمعي وتحقيقاً لواجبها الوطني للمساهمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ووزارة الصحة وبدعم رئيسي من شركة التدريع للصناعات العسكرية

وقد انطلقت مساء أمس أولى مبادرات الحملة بمساندة المناوبين خلال فترة المنع من رجال الأمن ومنسوبي الصحة بتوزيع وجبات غذائية وبطاقات شكر

الجدير بالذكر ان الحملة تتضمن عدة مبادرات سيتم اطلاقها على التوالي وهي تقديم ثلاث مستشفيات ميدانية متنقلة مجهزة بالكامل مع عربة اسعاف ، ومساندة الأسر المتضررة من أزمة كورونا بتوزيع سلال غذائية ، كذلك ترميم وتعقيم مساجد الطرق الواقعة بالقرب من مدينة الرياض و تعقيم الأحياء ومرافقها بداخل مدينة الرياض وكذلك مساندة المرضى بتوصيل الأدوية لمنازلهم .

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