برلين – د ب أ : سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الثلاثاء 126600 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2500 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 2998 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 164 حالة في غضون 24 ساعة. وبحسب تقديرات معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 68200 مصاب من الفيروس. وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من33300 إصابة)، كما سجلت 834 حالة وفاة على الأقل حتى الآن، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 26900 حالة إصابة، و613 حالة وفاة على الأقل. وجاء في المرتبة الثالثة ولاية بادن-فورتمبرج بعدد إصابات فاق 24800 حالة إصابة و702 حالة وفاة على الأقل. وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (9ر254 حالة إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 3ر152 إصابة لكل مئة ألف نسمة.