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المانيا تسجل أكثر من 126 ألف إصابة وأكثر من 2900 وفاة بكورونا
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378958
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