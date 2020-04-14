فيروس كورونا: كتابة “أنا آسف” 500 مرة…عقوبة مبتكرة للشرطة الهندية بحق المخالفين للعزل العام

ابتكرت الشرطة الهندية طريقة جديدة في معاقبة المخالفين لإجراءات العزل العام التي اتخذتها لكبح تفشي فيروس كورونا في البلاد. إذ أعلنت السلطات الأحد عشرة سياح أجانب بمدينة ريشكيش شمال البلاد قد عوقبوا بكتابة عبارة “لم ألتزم بتدابير العزل، أنا آسف” 500 مرة.

وقد أوقف المخالفون أثناء تنزههم في شوارع ريشيكيش وهي مدينة عند سفح جبال هيمالايا، اختارتها فرقة “بيتلز” لتمضية فترة استراحة روحانية في أحد الأديرة البوذية العام 1968.

وبعد إلقاء القبض عليهم، أجبرتهم الشرطة على كتابة “لم ألتزم تدابير العزل، أنا آسف”، كما قال مسؤول الشرطة المحلية فينود شارما.

ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد في نهاية مارس/آذار، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.

وقد تميزت الشرطة الهندية خلال الأسابيع الأخيرة بطرقها الممتعة في كثير من الأحيان لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي بعض الولايات، هاجمت الشرطة المخالفين الذين غادروا منزلهم جسديا، في حين اختارت ولايات أخرى معاقبة المخالفين يإرغامهم على ممارسة بعض الحركات الرياضية الصعبة.

ومن المتوقع أن يمدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إجراءات العزل التي حددت في البداية بثلاثة أسابيع، المفروضة على بلاده التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، لمدة أسبوعين.

وقد سجلت الهند حتى الآن 8300 إصابة بفيروس كورونا من ضمنها 273 وفاة.

فرانس24/ أ ف ب