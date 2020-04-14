“مدني مكّة” يحذّر من التقلّبات الجوّية على المنطقة

كل الوطن – الرياض

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة، والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الاحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الارصاد وحماية البيئة .

‎واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، ان الانذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول امطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، ومصحوبة ايضاً بسيول على كلاً من الخرمة، ورنية، وتربة والمويه من الساعة (08:00) إلى الساعة (20:00) من هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 / 8 / 1441هـ.

كما تضمن الإنذار هطول امطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على كلاً من الطائف، وميسان والعرضيات، واضم وذلك من الساعة (11:00) الى الساعة (19:00) من نفس اليوم الثلاثاء.

‎ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة .

‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول اثناء هطول الأمطار والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.