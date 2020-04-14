الإصابات بكورونا في العالم 1.88 مليون والوفيات تتجاوز 119 ألفاً

كل الوطن – ويترز
أفاد إحصاء لرويترز بأنه تم تسجيل إصابة 1.88 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم بينما بلغ عدد الوفيات 119168.
وتم الإبلاغ عن الإصابات والوفيات في أكثر من 210 دول وأقاليم منذ رصد الحالة الأولى في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
ويوضح الجدول التالي الدول التي أبلغت عن وفيات أو عن مئة إصابة مؤكدة على الأقل حتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.
الدول والأقاليم الحالات الوفيات
الولايات المتحدة 584293 23568
إسبانيا 169496 17489
إيطاليا 159516 20465
ألمانيا 129780 3110
فرنسا 98076 14967
بريطانيا 88621 11329
البر الرئيسي الصيني 82249 3341
إيران 73303 4585
تركيا 61049 1296
بلجيكا 30589 3903
هولندا 26551 2823
سويسرا 25688 1138
كندا 25680 780
البرازيل 23430 1328
روسيا 18328 148