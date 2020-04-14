الإصابات بكورونا في العالم 1.88 مليون والوفيات تتجاوز 119 ألفاً

كل الوطن – ويترز

أفاد إحصاء لرويترز بأنه تم تسجيل إصابة 1.88 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم بينما بلغ عدد الوفيات 119168.

وتم الإبلاغ عن الإصابات والوفيات في أكثر من 210 دول وأقاليم منذ رصد الحالة الأولى في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

ويوضح الجدول التالي الدول التي أبلغت عن وفيات أو عن مئة إصابة مؤكدة على الأقل حتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

الدول والأقاليم الحالات الوفيات

الولايات المتحدة 584293 23568

إسبانيا 169496 17489

إيطاليا 159516 20465

ألمانيا 129780 3110

فرنسا 98076 14967

بريطانيا 88621 11329

البر الرئيسي الصيني 82249 3341

إيران 73303 4585

تركيا 61049 1296

بلجيكا 30589 3903

هولندا 26551 2823

سويسرا 25688 1138

كندا 25680 780

البرازيل 23430 1328

روسيا 18328 148