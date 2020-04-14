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“الصحة السعودية”: 435 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. والوفيات تصل 73 حالة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
“الصحة السعودية”: 435 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. والوفيات تصل 73 حالة

كل الوطن – الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي اليوم تسجيل 435 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 5369 حالة جميعها مستقرة، باستثناء 63 حالة حرجة.

وأشار خلال المؤتمر اليومي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة إلى تعافي 84 حالة ليصل مجموع المتعافين إلى 889 حالة، كما نوه إلى تسجيل 8 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 73 حالة.

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كما نوه العبدالعالي إلى إجراء أكثر من 150 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا مشيراً إلى أن إجراء الفحص المخبر في المملكة يساعد على الكشف المبكر عن الفيروس، وأكد على أنه لا يوجد موسم محدد للفيروس ولم يثبت بأي طريقة علمية أن حرارة الطقس تقضي عليه، ولم يثبت نقل الحيوانات الأليفة والبعوض للفيروس.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379000

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