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“وقت الحساب سيأتي”… بومبيو يفتح النار على الصين ويكرر اتهامه بشأن “كورونا”

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
“وقت الحساب سيأتي”… بومبيو يفتح النار على الصين ويكرر اتهامه بشأن “كورونا”

كل الوطن- وكالات  – صحيفة بيلا  الالمانية : أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستحاسب الصين على عدم نشرها معلومات مبكرة حول فيروس “كورونا”.

وقال بومبيو، في تصريحات مع صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الثلاثاء: “سيأتي الوقت، لتحاسب فيه الصين حيال مسؤولياتها، وأنا واثق من ذلك”، مشيرا إلى أنهم مضطرون في الوقت الراهن، للتركيز على إعادة عجلة الاقتصاد العالمي والأمريكي.

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وأضاف: “إلا أن وقت إلقاء التهم سيأتي”، في إشارة إلى الصين.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن أسفه الكبير لما وصفه بتكتم الصين، والحزب الشيوعي الحاكم عن الوباء في مدينة ووهان، وعدم تقاسمها مع بقية دول العالم المعلومات المتعلقة به بالسرعة الكافية.

وقال بومبيو: “من الأهمية أن نعرف كيف انتشر فيروس كورونا ومن أين ظهر. اطلعنا على التقارير التي تبين أن الفيروس انتشر من سوق الحيوانات البرية في الصين. الاقتصاد العالمي انكفأ على نفسه، إن انغلاق اقتصادات الدول على نفسها أمر مأساوي، وسيكون مكلفًا جدًا. علينا أن نتأكد من أنّ دولة أخرى لن تفتح الباب مستقبلا لمثل هذا الأمر”.

ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح، بعدما لامس عدد مصابي المرض حول العالم، اليوم الثلاثاء، المليونين، تعافى ما يقترب من ربعهم، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 120 ألفا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379013

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