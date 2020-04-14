الهند تمدد أكبر إغلاق عام في العالم بسبب فيروس “كورونا”

كل الوطن- وكالات: أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، تمديد الإغلاق العام في البلاد المفروض نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد والذي يطال 1.3 مليار شخص، حتى الـ 3 من أيار /مايو المقبل.

وقال مودي، في كلمة للأمة، “من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنا باهظا”، مضيفا: “لكن أرواح الناس في الهند أغلى بكثير”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وتحدث مودي في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث البيانات الحكومية أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 10363 بالإضافة إلى 339 حالة وفاة.

وكانت السلطات الهندية، أعلنت مؤخرا، سلسلة إجراءات غير مسبوقة، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وسبق أن أعلنت بعض الولايات مثل ماهاراشترا التي تضم مدينة بومباي المكتظة وحيث يسجل أكبر عدد من الإصابات على المستوى الوطني تمديد الإغلاق.

لكن هذا الإغلاق المتواصل منذ الـ25 من مارس/ آذار، الذي يفرض قيودا صارمة على التحرك ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد وأثر خصوصا على الفقراء في الهند.