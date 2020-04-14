الشؤون الدينية في الجزائر تحرم إخفاء الإصابة بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض

أعلنت لجنة الافتاء بالجزائر اليوم الثلاثاء أنه لا يجوز للمصاب بمرض معد مثل مرض كورونا أن يخفي عن أهله، ومعارفه وأقاربه، إصابته بالمرض، بل يجب التصريح للجهات المختصة بذلك، والإمتثال للحجر الصحي و العلاج.

و أكدت لجنة الإفتاء في الجزائر في بيان لها، أن من تكتم على مرضه، وتسبب في نقله إلى غيره فهو آثم شرعا، و من علم بإصابته بهذا المرض، وتكتم عليه فهو مشارك في الإثم.

و في سياق آخر، أفادت ذات اللجنة، أن الظروف الاستثنائية المتعلقة بوباء كورونا، قد تحول هذه السنة دون تنظيم موائد رمضان التي يستفيد منها المعوزون ، لذا ينبغي تكثيف الأعمال الخيرية، والتكافلية بما يتناسب مع الظروف الراهنة من خلال مواصلة إعانة الأسر المحتاجة ، إما على شكل مساعدات عينية أو مالية

هذا و أعلنت الصحة الجزائرية، الثلاثاء عن تسجيل 87 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2070 عبر 47 ولاية إقليم

و أحصت اللجنة الجزائرية، لمتابعة إنتشار الوباء في البلاد 13 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا إلى 326 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 691 حالة