مصر.. حريق مفاجئ في ميدان التحرير (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام مصرية عن اندلاع حريق مفاجئ بمنطقة ميدان التحرير اليوم الثلاثاء، وأن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في منطقة وسط البلد، وتم الدفع بسيارات إطفاء ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات.

وشب الحريق في المنطقة التي يتم فيها تطوير ميدان التحرير، حيث اقتربت الحكومة المصرية من الانتهاء من تطوير الميدان عبر تثبيت مسلة فرعونية وسط الميدان، وإنشاء القواعد الأربع التي ستحمل الكباش الفرعونية بعد الانتهاء من ترميمها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية