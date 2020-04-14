“الدواء” السعودية: لا توجد أغذية تقي من كورونا

أكدت اللجنة الوطنية السودية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، عدم وجود أغذية تقي من فيروس كورونا، مفندة أيضا شائعات عن خطر الفيروس على الحوامل.

وأشارت إلى أنه لا توجد أغذية محددة مثبت أنها تعزز المناعة بشكل كبير وتقي من العدوى بالفيروس، إلا أنها أكد أهمية اتباع نمط حياة صحي يتضمن تناول الغذاء الصحي والمتوازن وشرب كميات كافية من الماء.

وحسب بيان صادر عن الهيئة، فلا يوجد دليل علمي على أن النساء الحوامل على خطر أكبر من غيرهن للإصابة بالعدوى أو أنه حتى إذا أصيبت بهذا الفيروس سيؤدي ذلك إلى مشاكل صحية لديهن خلال فترة الحمل أو يؤثر على صحة الطفل بعد الولادة.

كما أكدت اللجنة، استنادا إلى الأدلة العلمية المتوفرة، أنه لا يبدو أن الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من وجود بعض الحالات المسجلة بالإصابة بالعدوى لدى الأطفال، إلا أن البالغين يشكلون معظم الحالات المعروفة حتى الآن.

أما حول تأثير فيروس كورونا على كبار السن والأطفال، فربط بيان اللجنة الوطنية للتغذية التقدم بالعمر مع الإصابة بأمراض مزمنة بحدوث تغيرات في الجهاز المناعي لديهم، ما يجعل من الصعب على أجسامهم مقاومة الأمراض المزمنة والعدوى، وبالتالي ازدياد قابلية إصابتهم بالفيروس.

المصدر: صحيفة عكاظ