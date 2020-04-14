مليونا مصاب تعافى ربعهم.. آخر مستجدات كورونا لحظة بلحظة

رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.

ومؤخرا لامس عدد مصابي المرض حول العالم المليونين، تعافى ما يقترب من ربعهم، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 120 ألفا.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

– بريطانيا: عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في المستشفيات يتخطى الـ 11 ألفا.

– السعودية تعلن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 84 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 889.

– صندوق النقد الدولي يتوقع ركودا عالميا هو “الأسوأ منذ الكساد العظيم”، وبلوغ انكماش الاقتصاد العالمي 3 بالمئة خلال 2020.

– صندوق النقد يتوقع وصول خسائر الاقتصاد العالمي في 2020 و2021 إلى 9 تريليونات دولار، لافتا إلى أن تعافيا “جزئيا” للاقتصاد سيحدث العام المقبل.

– الاتحاد الدولي للنقل الجوي: خسائر قطاع الطيران قد تصل إلى 314 مليار دولار بسبب فيروس كورونا.

– السويد تعلن تجاوز الوفيات بفيروس كورونا حاجز الألف.

– هولندا تعلن تسجيل 868 إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى 122 وفاة.

– الإعلان عن 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اسكتلندا، وإجمالي الوفيات يصل إلى 615.

– سنغافورة تسجل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– وكالة الصحافة الفرنسية: وفيات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 120 ألفا.

– وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفض تحت المئة لأول مرة منذ شهر، فيما بلغ عدد المصابي 47877، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، الثلاثاء.

– المغرب يسجل 75 إصابة جديدة، والعدد الإجمالي يرتفع إلى 1838.

– وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس، الثلاثاء، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1355.

– إسبانيا ترصد 3045 إصابة جديدة و567 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

– روسيا سجلت 2774 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

– وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 26 حالة من الفيروس، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 176.

– وزارة الصحة البحرينية: وفاة مواطن يبلغ من العمر 60 عاما بفيروس كورونا.

– سلطنة عُمان تسجل 6 حالات شفاء و86 إصابة جديدة بالمرض.

– ارتفاع عدد الوفيات في إسرائيل بفيروس كورونا إلى 117، والإصابات تصل إلى نحو 11900.

– 170 وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال يوم.

– الهند تسجل 1211 إصابة و31 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

سكاي نيوز عربية