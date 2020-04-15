النيابة الكويتية: شركة الاتجار بالبشر التي كشفناها كان لها 16 فرعا

أعلنت النيابة العامة الكويتية، أن تحقيقاتها في قضية شركة الاتجار بالإقامات والبشر، المتهم فيها ضابط بوزارة الداخلية و6 مصريين، كشفت أن للشركة 16 فرعا.

وأكد عدد من ضحايا المجموعة العمال، أنهم دفعوا “تحويشة العمر” من أجل استخراج فيزا للسفر من مصر إلى الكويت والعمل فيها، لكنهم اكتشفوا أنهم تعرضوا للنصب، وأنه لا يوجد أي عمل بانتظارهم وتم تركهم بالشارع للبحث عن عمل.

وكشف مصدر مطلع لـ”القبس” أن نيابة العاصمة الكويتية، استمعت أمس إلى 24 عاملا، أكدوا أنهم لم يجدوا عملا، ونصب عليهم من خلال أبناء بلدتهم السماسرة، عبر استخراج فيزا لشركة الضابط، وطالبوا بإنصافهم ومحاسبة من خدعوهم.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة الكويتية، انتقلت إلى مقر الشركة المدعى عليها، وتبين أن لها 16 فرعا تم جلب عمال على أساسها.

وقرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، استمرار توقيف الضابط والمصريين الـ6 على ذمة القضية لحين استكمال التحقيق.

المصدر: alqabas.com