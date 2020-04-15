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إصابة أول لاعب في الدوري التونسي لكرة القدم بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
إصابة أول لاعب في الدوري التونسي لكرة القدم بكورونا

أعلن نادي اتحاد بنقردان التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إصابة لاعب وسط الفريق عمر زكري بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك أول لاعب في الدوري التونسي تصيبه العدوى.

وقال اتحاد بنقردان عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “إصابة اللاعب عمر زكري بفيروس (كوفيد-19) المعروف بفيروس كورونا بعد تحاليل مخبرية أجريت له اليوم هو وعائلته”.

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ولعب زكري (25 عاما) لأندية حمام الأنف والنجم الساحلي قبل أن ينتقل إلى اتحاد بنقردان.

وقال اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “بعد إصابة جدي بفيروس كورونا أجرت السلطات الصحية اختبارات للكشف عن الفيروس في محيط العائلة وللأسف جاءت نتيجة اختباراتي إيجابية إضافة لعدد من أفراد العائلة”.

وأضاف اللاعب أن حالته الصحية مستقرة وسيخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما.

ويحتل اتحاد بنقردان المركز السابع في الدوري التونسي برصيد 23 نقطة، من 16 مباراة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379074

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