طوكيو – رويترز : ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متعافية من خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة مدعومين بآمال بأن الدول المستهلكة ستسعى لملء الاحتياطيات الاستراتيجية.

ولكن القلق بشأن التخمة في ظل إجراءات العزل العام العالمية المرتبطة بفيروس كورونا وتحذير من صندوق النقد الدولي من ركود شديد يكبحان المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 24 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 29.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش بعدما نزلت 6.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 1.9 بالمئة إلى 20.49 دولار عقب تهاويه 10.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومُني الخامان القياسيان بخسائر حادة أمس جراء مخاوف من أن الخفض القياسي للإنتاج العالمي لن يعوض انهيار الطلب على الوقود بسبب جهود احتواء فيروس كورونا.

وقال كازوهيكو سايتو المحلل في فوجيتومي “قلص المستثمرون مراكز البيع بعد تأكيد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكيى”.

وتابع أنه قبل التقرير الخاص بالمخزونات الأمريكية “باعوا بكثافة توقعا لمثل هذه الزيادة”.

وبحسب معهد البترول الأمريكي، زادت مخزونات الخام بواقع 13.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل نيسان أكثر من توقعات المحللين بزيادة 11.7 مليون برميل.

كما لقي النفط دعما من آمال بمشتريات ضخمة من الدول المستهلكة من المخزونات الاستراتيجية.