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مصر… محافظ القاهرة يتخذ إجراء احترازيا بشأن “موائد الرحمن” في رمضان

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
مصر… محافظ القاهرة يتخذ إجراء احترازيا بشأن “موائد الرحمن” في رمضان
كل الوطن- وكالات- سبتونيك:  قرر محافظ العاصمة المصرية القاهرة، اللواء خالد عبد العال، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية، التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت محافظة القاهرة، أن الإجراء يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على سلامة المواطنين، حيث تضم هذه الفعاليات تجمعات كثيفة، وفقا لصحيفة “الأهرام” المصرية الرسمية.

وطالب محافظ القاهرة المسؤولين داخل المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار، خلال شهر رمضان.

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كانت وزارة الأوقاف المصرية، قررت تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة موائد الرحمن في محيط المساجد أو ملحقاتها.

وأعلنت مصر، أمس الثلاثاء تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتأكيد 160 إصابة جديدة.

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وبذلك يصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.

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 بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (608 ألف إصابة، 25900 فاة)، إيطاليا (159 ألف إصابة، 20450 وفاة)، وإسبانيا (169 ألف إصابة، 17628 وفاة)، وفقا لموقع “ورلد أوميتر” المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379097

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