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الرئيسية » محليات » أخبار المناطق » أمير جازان يوجه بمتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية بالوحدات السكنية الخاصة بالعمالة
أمير جازان يوجه بمتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية بالوحدات السكنية الخاصة بالعمالة
2020-04-15T11:54:20+03:00
2020-04-15T11:58:21+03:00أخبار المناطق
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379106
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