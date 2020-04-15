أمير جازان يوجه بمتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية بالوحدات السكنية الخاصة بالعمالة

كل الوطن- رنيم المشهراوى: وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، كافة اللجان المشكلة من إمارة المنطقة، بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود في متابعة توفر كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية في الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة بالشركات والمؤسسات العاملة، وتزويد تلك العمالة بالنشرات التوعوية اللازمة حول فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، مؤكدا على أهمية مواصلة اللجان المشكلة مع كل من أمانة منطقة جازان وصحة جازان، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة المنطقة، وممثلي الجهات المعنية، في تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بهم للتأكد من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المساكن، وتوزيع العمالة على عدد من الوحدات والمواقع المهيأة والمخصصة لأغراض الإيواء، ولتقليل نسب مخالطة العمالة، وزيادة توعيتهم بالطرق المناسبة للتعامل مع انتقال الفايروس، وتحقيق السلامة لهم وللمجتمع، مشددا على أهمية الأعمال والمهام التي تقوم بها هذه اللجان والتي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها إمارة منطقة جازان ومختلف الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله – في دعم الإجراءات والأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتعزيز مختلف الخطوات الوقائية التي تحد وتسهم في خفض نسب المخالطة، وتسهم في تفادي وتقليل احتمالية الإصابة، داعيا القائمين على جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالمنطقة للمبادرة والتعاون مع اللجان المشكلة للقضاء على انتشار الفايروس، والتواصل مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض على أحد منسوبيها، متمنياً للجميع السلامة من كل سوء.