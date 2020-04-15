تسجيل الدخول
» » الصحة الفلسطينية: إصابة 3 ممرضين بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 369

الصحة الفلسطينية: إصابة 3 ممرضين بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 369

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
الصحة الفلسطينية: إصابة 3 ممرضين بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 369

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل ورام الله، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 369 من ضمنها القدس.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحفي، إن اثنين من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون في الطاقم الطبي الذي يعمل في مستشفى المطلع بالقدس.

اقرأ أيضا...

وأضافت أن الحالات المصابة الخاضعة للمتابعة حاليا بلغت 227 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى 78 حالة في القدس.

ولفتت الكيلة إلى أن عدد المصابين في صفوف العمال ومخالطيهم بلغ 75%، كما بلغت نسبة المصابين من العائدين من السفر ومخالطيهم 10%، وعدد حالات مخالطي الوفد السياحي 13.8%، وحالة أسير واحد، و4 حالات من الكادر الطبي.

المصدر: RT+ معا

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379123

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.