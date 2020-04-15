تطورات جيولوجية متسارعة.. 9 هزات في 10 ساعات قرب سواحل سوريا ولبنان

كل الوطن- وكالات- ار تى : أفاد المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء بوقوع 9 هزات مصدرها شمال اللاذقية، وواحدة قوتها 4,7 درجات، شعر بها سكان شمال لبنان قبل ظهر اليوم الأربعاء.

بدوره، قال المركز الوطني السوري للزلازل إن الهزة وقعت في حدود الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي بالقرب من الساحل السوري، على عمق 2 كم.

وأضاف أن موقع الهزة يبعد مسافة 40 كم شمال مدينة اللاذقية، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن سكان اللاذقية وحلب وطرطوس شعروا بالهزة.

وأمس الثلاثاء، ضربت هزة أرضية متوسطة شمال اللاذقية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمقها 2 كم، ووقعت عند الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي.

وهي الهزة الثانية في سوريا خلال يوم واحد، إذ ضربت قبلها هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو مترا على بعد 115 كيلو مترا شمال غرب مدينة دمشق.