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50 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال 24 ساعة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
50 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال 24 ساعة

كل الوطن-  الكويت- فريق التحرير : أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في البلاد بلغ 1405 حالات، مشيرة إلى أن 1196 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، منهم 31 في أقسام العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في الكويت منذ أمس من 176 حتى 206 أشخاص، فيما لا تزال حصيلة الضحايا على مستوى ثلاث حالات وفاة.

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وبين المصابين الجدد ستة مواطنين كويتيين، والآخرون مقيمون من جنسيات مختلفة، بمن فيهم خمسة مصريين ولبناني.

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وزارة الصحة – الكويت

@KUWAIT_MOH

تعلن عن تأكيد إصابة 50 حالة جديدة، وتسجيل 30 حالة شفاء بـ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 1405 حالة

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المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379162

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