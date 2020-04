خبراء يكشفون عن علامات غريبة قد تكون “أعراضا مبكرة لإصابة كورونا”

يمكن أن تكون تقرحات القدم المشابهة لجدري الماء من الأعراض الغريبة الجديدة لفيروس كورونا، وفقا لفريق من الأطباء الإسبان.

وحذر المجلس العام الإسباني لكليات أطباء الأقدام الرسمية، الخبراء من أن بعض مرضى COVID-19 عانوا من آفات في أقدامهم، “مشابهة لتلك التي تظهر في جدري الماء أو الحصبة”، وفقا لـ Newsflash.

وقال:”إنها آفات أرجوانية (تشبه إلى حد كبير جدري الماء أو الحصبة) تظهر عادة على أصابع القدم وعادة ما تلتئم دون ترك علامة”.

وقال الأخصائيون الصحيون إن الأعراض الغريبة لوحظت في الغالب بين مرضى فيروس كورونا الشباب، في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وأضافوا: “كان هناك كشف متزايد للعارض لدى المصابين بـ COVID-19، خاصة عند الأطفال والمراهقين، ومع ذلك، فقد تم اكتشافه أيضا لدى بعض البالغين”.

Foot sores could be an early sign of coronavirus, experts say https://t.co/8qojJMCjMc pic.twitter.com/m8hGXPmTRl