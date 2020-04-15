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بارتفاع قياسي جديد.. السعودية تسجل نحو 500 إصابة بكورونا خلال يوم

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-15T16:48:39+03:00
2020-04-15T16:50:12+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بارتفاع قياسي جديد.. السعودية تسجل نحو 500 إصابة بكورونا خلال يوم

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في السعودية، قفزة قياسية جديدة، بتسجيل 493 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في المملكة بلغ 5862 حالة.

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وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير ست وفيات جديدة بالفيروس، وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء إلى 79 حالة وفاة.

وتماثل 42 مريضا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 931 شخصا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379174

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