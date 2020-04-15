وفيات كورونا حول العالم تتخطى 130 ألفا

تجاوزت وفيّات فيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، حاجز 130 ألفا، حسب بيانات موقع “ورلدو ميتر” (Worldometer) المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

وبلغ إجمالي الوفيات حول العالم بسبب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، 131 ألفا و393، فيما تجاوزت الإصابات مليونين و45 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة بلدان العالم في أعداد وفيّات كورونا، وذلك بـ7 ألفا و86، تليها إيطاليا بـ21 ألفا و645 ومن ثم إسبانيا بـ18 ألفا و579.

أما الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، فبلغت أعداد الوفيات 3 آلاف و342.

وتجاوز عدد المتعافين من كورونا حول العالم، 505 آلاف، حسب معطيات موقع “Worldometer”.

وأظهرت المعطيات أن الصين تصدرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ77 ألفا و816.

وجاءت ألمانيا ثانيةً بـ72 ألفا و600، وإسبانيا بـ70 ألفا و853، وإيران بـ49 ألفا و933، والولايات المتحدة بـ47 ألفا و069، ثم إيطاليا بـ38 ألفا و92، وفرنسا بـ28 ألفا و805.

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