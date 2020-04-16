“أرامكو” السعودية تنفي تأجيل مدفوعات المبيعات

نفت شركة “أرامكو” السعودية، صحة التقرير الإعلامي حول تقديمها عروضا لتأجيل المدفوعات مقابل مبيعات النفط الخام.

وقالت “أرامكو” في بيان لها اليوم الأربعاء: “خلافا لما تم تداوله مؤخرا في بعض التقارير الإعلامية، تؤكد “أرامكو” السعودية على أنها لم تقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام”.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت في وقت سابق من اليوم، نقلا عن مصادرها بأن الشركة عرضت تأجيل المدفوعات مقابل مبيعاتها لأربع مصاف نفط في آسيا وأوروبا لمدة 90 يوميا.

وتحدثت المصادر حول أن هدف “أرامكو” المحتمل من وراء ذلك هو زيادة حصتها في السوق، حيث كانت شروط العروض المزعومة تقضي بتقديم تأجيل مساعدة البنوك السعودية.

المصدر: وكالات