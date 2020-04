شاهد.. حبس إعلامي إماراتي دافع بعنصرية عن الفنانة الكويتية حياة الفهد

أودعت النيابة العامة في الإمارات، إعلاميا إماراتيا، الحبس الاحتياطي بعد تداول مقطع فيديو له “يثير فيه النعرات بين الجنسيات المقيمة في البلاد”.

وبحسب ما نشرته وكالة “وام”، رصدت السلطات مقطع فيديو لإعلامي إماراتي يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقارا لإحدى هذه الجاليات، مما يسيء إلى الدولة وينال من جهودها في نشر قيم التسامح، ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة.

UAE celeb says a Kuwaiti actress was misunderstood after she called for migrant workers to be deported over #Covid19



“When we say ‘migrants’ we ... mean Asians [not Arabs]”



“Do you think we treat a Bengali worker & Egyptian equally? God Forbid! X 3” 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/4PmLQXcEq0