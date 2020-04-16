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شاهد.. حبس إعلامي إماراتي دافع بعنصرية عن الفنانة الكويتية حياة الفهد

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
شاهد.. حبس إعلامي إماراتي دافع بعنصرية عن الفنانة الكويتية حياة الفهد

أودعت النيابة العامة في الإمارات، إعلاميا إماراتيا، الحبس الاحتياطي بعد تداول مقطع فيديو له “يثير فيه النعرات بين الجنسيات المقيمة في البلاد”.

وبحسب ما نشرته وكالة “وام”، رصدت السلطات مقطع فيديو لإعلامي إماراتي يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقارا لإحدى هذه الجاليات، مما يسيء إلى الدولة وينال من جهودها في نشر قيم التسامح، ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وكشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية أن الإعلامي المذكور “خضع لتحقيق قضائي”.

وكان الإعلامي تحدث في مقطع فيديو يدافع فيه عن الممثلة الكويتية حياة الفهد، عقب هجومها على الوافدين في بلادها، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الإعلامي في المقطع، إن المعاملة في الخليج للوافدين تختلف من جنسية إلى أخرى.

وأشار خلال حديثه، إلى أن معاملة الوافد العربي لا يمكن أن تطابق معاملة الوافد البنغالي أو الهندي، على حد تعبيره.

سبوتنيك عربي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379201

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