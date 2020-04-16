القاهره – متابعات- فريق التحرير: تسلمت جمهورية مصر العربية شحنة من الإمدادات الطبية والوقائية من جمهورية الصين الشعبية إلى مطار القاهرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، مقطع فيديو يرصد وصول الشحنة، مؤكدة أن هذا في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا، بدأ في منطقة ووهان في الصين، وانتشر في غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليوني شخص، وقتل نحو 135 ألف شخص.

وكانت مصر قد أرسلت في وقت سابق، شحنة مساعدات طبية إلى الصين عندما وصلت الأزمة إلى ذروتها.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة.