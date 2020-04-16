وقال يوريانتو إن البلد سجل 27 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 496 بينما تعافى 548 من المرض. وجرى فحص نحو 40 ألف شخص وبلغ عدد الأشخاص الذين يشتبه في أن أعراض الفيروس ظهرت عليهم أكثر من 11800.