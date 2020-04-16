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إندونيسيا تسجل 380 إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة
2020-04-16T13:06:11+03:00
2020-04-16T13:28:05+03:00عربي ودولي•كورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 دقيقةآخر تحديث : منذ 26 دقيقة
كلمات دليلية فيروس كورونا كورونا
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379209
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