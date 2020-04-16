G20 خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

كل الوطن- محليات – الرياض قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان إن مجموعة العشرين خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن لدى المملكة استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء وقال: سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافيا. وأوضح الجدعان خلال رئاسته أمس الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت عنوان «الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة «كوفيد-19»، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، قال: نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلا مشيرا إلى أن وباء كورونا قد ألقى بثقله على شعوبنا واقتصاداتنا». وأعلن الجدعان أن مجموعة العشرين قد خصصت تريليون دولار للدول الأكثر فقرا لمواجهة الوباء، كما جرى العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية. وبين وزير المالية أن خطة العمل تشمل مبادرات بينها حزمة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المملكة اتخذت تدابير احترازية بينها 50 مليار ريال لدعم القطاع الصحي. ودعمت مجموعة العشرين برئاسة المملكة التعليق المؤقت لمستحقات الدول الأكثر فقرا، كما أعلنت عن دعمها لجهود صندوق النقد الدولي لتوفير السيولة للدول المحتاجة. وأضاف الجدعان أن المملكة بصفتها رئيسة G2O قدمت خطة لتأجيل الديون ووافقت عليها مجموعة الـ20، مبينا أن تعليق الدين كبير وسيتيح سيولة فورية بأكثر من 20 مليار دولار. وأفاد أن تعليق الدين سيستمر لمدة عام وهو غير مشروط، ولا يتطلب إلا انخراط الدول مع صندوق النقد.