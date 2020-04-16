ولي العهد يؤكد حرص المملكة على استقرار اليمن ومواصلة دورها في الحفاظ على أمن المنطقة والعالم

كل الوطن- واس – الرياض : تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معرباً عن شكره للمملكة على ماتبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، مقدراً عالياً جهود سمو ولي العهد الكبيرة في هذا الشأن. كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا. بدوره أكد سمو ولي العهد، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره، مؤكداً أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وفيات كورونا حول العالم تتخطى 130 ألفاإصابة أول لاعب في الدوري التونسي لكرة القدم بكوروناتونسي يروي كيف تغلّب على كورونا بالأعشاب والعصير رغم السكري الذي يعانيهالصين تتنبّأ بموعد الموجة الثانية من فيروس كوروناوزير الصحّة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كوروناإيران.. 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا و111 وفاة خلال 24 ساعةوكالة الانباء العمانية: سلطنة عمان تسجل أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس “كورونا”أبو الغيط يخاطب مسؤولين دوليين بشأن خطورة أوضاع فلسطين في ظل كوروناالحيرة تصيب الجميع… كيف زحف كورونا إلى باخرة عسكرية في البحر وأصاب أفرادها؟فلسطين.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا