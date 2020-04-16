ردا على تقارير إعلامية… الصين: لا يوجد دليل علمي على “تسرب” كورونا من مختبر بووهان

كل الوطن- سبتونيك عربى : قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان إنه لا يوجد دليل علمي على أن الفيروس التاجي الجديد “تسرب” من مختبر في ووهان.

وأضاف تشاو ليجيان فى مؤتمر صحفي “بالنسبة لما يسمى تسرب الفيروس والافتراضات الأخرى ، فإنها تخلو من أي دليل علمي”.

تأتي تصريحات المسؤول الصيني، بعدما أفادت “فوكس نيوز”، نقلا عن مصادر عديدة، أن أول مريض مصاب بعدوى فيروس التاجية COVID-19 عمل في مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية.

واتهم مصدر “فوكس نيوز” الصين “بقيامها بأكبر عملية مكلفة في التاريخ لإخفاء الأدلة”.

هذا وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس “كورونا المستجد” في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليوني شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 130 ألف حالة وفاة، وأكثر من 500 ألف متعاف.