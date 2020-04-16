تسجيل الدخول
» » طرق فعالة لتقوية المناعة

طرق فعالة لتقوية المناعة

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
طرق فعالة لتقوية المناعة

تعتمد شدة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى مناعة الجسم وحالة الجهاز التنفسي، الذي يعتبر الأضعف في الجسم أمام فيروس COVID-19 .

ووفقا لعلماء جمعية الرئة الأمريكية، من أجل مقاومة هذا الفيروس، يجب أولا تنظيف الرئتين. وهذا ممكن عمله في البيت، باستنشاق البخار، خاصة إذا كان الشخص في مكان بارد والهواء جاف، وهذا يحسن عمل أعضاء الجسم فورا.

اقرأ أيضا...

وهناك طريقة أخرى فعالة لتحسين عمل الجهاز التنفسي وهي تناول الشاي الأخضر. لأنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تخفض خطر حدوث التهاب في الرئتين. كما ينصح الخبراء بشربه ولو مرة واحدة كل يوم، ويفضل تناوله مع النعناع، الذي له خصائص علاجية مهمة.

ويشير الخبراء إلى أن بعض التوابل لها خصائص وقائية من مختلف أنواع العدوى. مثل الكركم، دون الإفراط بتناوله. كما من المفيد جدا تناول العسل في حالات انتشار مرض معد.

ووفقا لرئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، يبقى العزل الذاتي في البيت، الطريقة الأكثر فعالية في مكافحة فيروس COVID-19.

المصدر: ميديك فوروم

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379237

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.