وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي اليوم ، إن 32 حالة دخلت العناية المركزة منها 16 حالة حرجة .

وأوضح المتحدث أن 1296 حالة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة.

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وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء 19 حالة ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 225حالة.