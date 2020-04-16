رويترز: 551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 19 ألفا و130

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ551 حالة جديدة، وبلغت 19130.

وكالات