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» » رويترز: 551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 19 ألفا و130

رويترز: 551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 19 ألفا و130

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-16T13:24:39+03:00
2020-04-16T13:29:11+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : منذ 7 دقائق
رويترز: 551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 19 ألفا و130

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ551 حالة جديدة، وبلغت 19130.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379247

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