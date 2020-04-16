تنفيذ “حد الحرابة” بحق منفذ هجوم إرهابي في موسم الرياض

نفذت سلطات المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حكم القتل بإقامة “حد الحرابة” بحق منفذ الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في “موسم الرياض” في حديقة الملز.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها إن عماد عبد القوي المنصوري، وهو يمني الجنسية، قام بهجوم إرهابي مسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.

وأضاف البيان أن المنصوري “طعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وقام بترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال”.

من جهتها، أكدت المحكمة الجزائية السعودية على أن ما أقدم عليه منفذ الهجوم يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل.

المصدر: عكاظ