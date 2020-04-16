عبود آل زاحم يحصل على شهادة “مدير التطوع في القطاع غير الربحي”

حصل الأستاذ عبود بن علي آل زاحم على شهادة “مدير التطوع في القطاع غير الربحي” برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات المؤسسات غير الربحية وذلك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام، وذلك بواقع 30 ساعة تدريبية .

وقد تناولت الدورة والتي عقدت ضمن مشروع تطوير العاملين في القطاع الربحي، (5) محاور رئيسية حيث ركّز المحور الأول على التعريف بالتوجهات والمفاهيم الحديثة في إدارة التطوع، فيما تطرق المحور الثاني إلى التعريف بالمعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع (إدامة)، بينما تناول المحور الثالث التعريف بنطاقات إدارة التطوع وفق منهجية المعيار الوطني، والمحور الرابع التدريب على الوظائف الرئيسية لمدير التطوع وفق المعيار الوظيفي المعتمد لدى الوزارة، فيما تطرق المحور الخامس للدورة التدريبية إلى التعرّف على المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة مدير تطوع محترف.