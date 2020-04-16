“الصحة السعودية”: تسجيل 518 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المملكة

كل الوطن – الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 6380 حالة.

وأشار العبدالعالي إلى أن الحالات النشطة 5307 وجميع الحالات مستقرة باستثناء 71 حالة حرجة، وأشار إلى تسجيل 4 وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 89 عاماً، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 83 حالة، وتعافي 59 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة إلى 990 حالة.