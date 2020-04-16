وزراء التجارة الخليجيون يبحثون خططا لضمان انسياب السلع بين دول المجلس

استعرض وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، الخطط والتدابير المتخذة سلفا لأجل ضمان انسياب السلع الأساسية الضرورية بين دول المجلس.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري بدول المجلس، والذي عقد اليوم في إطار متابعة وزراء التجارة بالمجلس لمستجدات تداعيات كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهته.

واستعرضت اللجنة الجهود الاحترازية، التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

كذلك ناقشت اللجنة السبل والممارسات لتخفيف آثار هذه الجائحة على القطاع الخاص والعمل على تذليل العقبات، التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وأطلع الوزراء على ما توصل إليه وكلاء وزارات التجارة في اجتماعهم الاستثنائي، الذي عقد في 10 أبريل الجاري، وقرروا الموافقة على تكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة عمل عن الأمن الغذائي بين دول المجلس، وتشكيل فريق عمل يقوم برصد المستجدات المرتبطة بانسيابية حركة السلع بين دول المجلس والعمل على حل المشاكل التي قد تعيق هذه الانسيابية.

المصدر: “كونا”