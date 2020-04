بريطانيا.. 861 وفاة جديدة بكورونا وعدد المصابين يتجاوز الـ100 ألف

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 103093 حالة بتسجيل 4618 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

As of 9am 16 April, 417,649 tests have concluded, with 18,665 tests on 15 April.



327,608 people have been tested of which 103,093 tested positive.



As of 5pm on 15 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 13,729 have sadly died. pic.twitter.com/z6FNsommq9