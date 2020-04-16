تسجيل الدخول
» » استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

كل الوطن – أ ف ب

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الخميس إنه تقرر استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المجلس في بيان أنه “قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وذلك تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء”.

اقرأ أيضا...

وتابع المجلس في بيانه أنه يعلم “أن اتخاذ هذا القرار سيكون مؤلما لنا جميعا ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية”.

وقال المجلس “الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم بإذن الله بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة”.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379290

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.