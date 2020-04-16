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د. عبدالمجيد الجلاَّل: التوافق على الكاظمي هل ينهي أزمات العراق!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: التوافق على الكاظمي هل ينهي أزمات العراق!

ما الذي يحدث في العراق ؟
الأزمات المعيشية والاقتصادية تكاد تعصف بهذا البلد الشقيق !
في حين أنَّ دوائر الحكم الغاشمة مشغولة بتدوير زوايا مصالحها الضيقة ، تحت عباءة المُحاصصة الطائفية التي عاثت بكل شيء جميل في العراق !

مرت أكثر من أربعة أشهر على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وباءت بالفشل ، كل محاولات اختيار شخصية عراقية توافقية تتولى رئاسة الوزراء ، تحت وقع الخلافات الحزبية والطائفية!

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بعد اعتذار عدنان الزرفي ، وقبل ذلك اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة ، جاء اختيار مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات ( 53 ) عاماً ، كمرشح توافقي لتشكيل الحكومة العراقية العتيدة ، وكانت المفاجأة موافقة القوى السياسية الشيعية على اختياره ، التي كانت تصفه ، قبل ذلك ، برجل الولايات المتحدة في العراق ، بل إنَّ بعض هذه القوى قد اتهمت الكاظمي بتورطه في مقتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ، فما الذي جرى حتى تتغير مواقف هذه القوى بهذا المستوى الدراماتيكي!

قبل تكليف الكاظمي بتولي منصب رئيس الوزراء ، زار بغداد أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ، ورئيس فيلق القدس الجديد بالحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني ، والتقيا بأعمدة البيت السياسي الشيعي العراقي، ونقلا لأتباعهم توجهاً إيرانياً بالتهدئة في العراق ، في إطار عمليات التسوية المتوقعة في المنطقة، ويبدو أنَّ الكاظمي أحد وجوه هذه التسوية.
فالاقتصاد الإيراني ، يكاد يختنق ، بالعقوبات الأمريكية القاسية ، ومن ثمَّ ، ترى إيران ، في موقع ضعف واضح ، بأنَّ شخصية الكاظمي ، القريبة من الأمريكيين ، يمكن أن تلعب دوراً مهماً للتهدئة ، وحتى تخفيف حدة المشكلات والأزمات ، مع الولايات المتحدة ، وكذلك يمكن أن يكون لها دور ما في إخراج القوات العسكرية الأمريكية من العراق .

على كل حالٍ ، وعد رئيس الوزراء المكلف ، بتشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن ، وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام!

لكن ، كل هذه الأماني والرغبات ، لن تحل مشكلات العراق ، وأزماته ، وستظل قائمة ، وربما تزداد سوءاً بمرور الزمن ، ما لم يتم تغيير منهج إدارة الحكم في العراق .
ومن أبرز أدوات التغيير ، إنهاء النفوذ الإيراني ، والدوران في فلكه ، وتفكيك الفصائل العسكرية العراقية الشيعية التي تعمل خارج إطار الدولة ، ومحاربة الفساد، وملاحقة المتسببين في إراقة دماء العراقيين من المتظاهرين وسواهم.
ختاماً ، العراق على مفترق طرق ، وعليه أن يختار الطريق الصحيح ، الذي يخدم المصلحة العراقية العليا ، وألا يظل واقعاً بين فكي كماشة الغطرسة الأمريكية ، والتنمر الإيراني !

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=379298

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