” بريطاني مسن ” يجمع 22 مليون إسترليني لدعم قطاع الصحة بالسير حول حديقته

لندن – رويترز : جمع الكابتن توم مور (99 عاما)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا، ما يربو على 17.4 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية من خلال السير حول حديقته مما أدى لمطالبات بتكريمه من الملكة إليزابيث.

واستكمل مور السير 100 مرة حول حديقته أمس الخميس باستخدام مشاية لمساعدته.

وكان الكابتن المتقاعد بالجيش البريطاني يسعى في البداية لجمع ألف جنيه إسترليني باستكمال هذا التحدي قبل عيد ميلاده المئة يوم 30 أبريل نيسان.

لكنه أسر ألباب الشعب الخاضع لإجراءات عزل عام وتدفقت التبرعات عليه من أنحاء العالم.

وقال جرانت شابس وزير النقل “إنه بطل قومي بالتأكيد. يا له من رجل قوي الشكيمة! إنه بطل بريطاني بحق واعتقد أنه يعطي الناس بارقة أمل”.

وردا على سؤال بشأن ما إن كان ينبغي أن يلقى مور تكريما من الملكة إليزابيث لمبادرته قال شابس “لا أريد أن استبق قائمة الشرف الخاصة بجلالتها لكن من الواضح تماما أن هذا الرجل كان طوق نجاة للشعب في هذه الأوقات الصعبة.

اعتقد أن الجميع يدعمون فكرة تكريمه”.

وقال مور إن جولات سيره مستوحاة من الرعاية التي تلقاها من هيئة الصحة الوطنية عندما تعرض لكسر في الفخذ ثم عندما خضع لعلاج من السرطان.