مفتي السعودية يجيب عن أسئلة حول صلاتي التراويح والعيد في ظل أزمة كورونا

كل الوطن- رنيم المشهراوى – متابعات: أجاب المفتي العام للمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن أسئلة حول صلاتي التراويح والعيد وكيفية أدائها في ظل أزمة كورونا.

وقال المفتي، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، في رده على بعض الاستفسارات المتعلقة بشهر رمضان، إنه “بالنسبة لصلاة التراويح في البيوت في شهر مضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فايروس كورونا الجديد، فإن الناس يصلونها في بيوتهم تحصيلا لفضيلة قيام ليالي رمضان المباركة، ولثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان في بيته، ولا يخفى أن صلاة التراويح سنة وليست واجبة”، وذلك بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

​وتابع مفتي المملكة “أما صلاة العيد إذا استمر الوضع القائم ولم تمكن إقامتها في المصليات والمساجد المخصصة لها فإنها تصلى في البيوت دون خطبة بعدها”.