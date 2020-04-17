الجيش اللبناني يبدأ بتوزيع المساعدات التي أقرتها الحكومة اللبنانية

كل الوطن- رنيم المشهراوى- سبتونيك: بدأ الجيش اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، بتوزيع المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة اللبنانية جراء الأزمة الاقتصادية وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشرت قيادة الجيش اللبناني بيانا على صفحتها الشخصية في “تويتر” قالت فيه: ” لليوم الثاني على التوالي تواصل وحدات الجيش المنتشرة في الأقضية والمحافظات كافة عملية توزيع المساعدات الاجتماعية والتي تشمل المصابين

جراء الألغام وأهالي المتوفين منهم”.

وتابع البيان قائلا: “وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين، وزعت وحدات من الجيش أمس الخميس مساعدات شملت الذين أصيبوا بالألغام منذ العام 1975 وعائلات المتوفين منهم”.

وأشارت قيادة الجيش في بيانها أن المساعدات تم توزيعها في 9 أقضية مختلفة وهي بعلبك، زحلة، جزين، صور، النبطية، مرجعيون، كسروان، جبيل، عاليه ومدينتي بيروت وطرابلس، حيث تم تسليم مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة

وفق قاعدة بيانات المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بحضور مختار المحلة أو ممثلين عن البلدية.