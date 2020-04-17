وزير التعليم يعلن نجاح جميع طلاب وطالبات التعليم العام

كل الوطن- متابعات- رنيم المشهراوى: وجَّه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام (رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية) للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية .