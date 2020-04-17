وزير التعليم: فرصة رفع معدلات الطلاب من خلال التعليم عن بعد

كل الوطن – الرياض

أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ أن استمرار العملية التعليمية عن بعد وفق التقويم الدراسي المعتمد فرصة لتحسين مستويات الطلاب والطالبات ومعدلاتهم , مثمنا جهود المعلمين والمعلمات في تحمل المسؤولية الوطنية والمهنية ، جاء ذلك في إيضاح له حول قرار ” نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم “.

وقال : ما زال لدينا طلبة يرغبون في تحسين مستوياتهم , وكذلك من هم في مرحلة التخرج في الثانوية العامة ممن يهتمون برفع وتحسين معدلهم ومستواهم , الهدف تقليص أي فاقد تعليمي للطلاب والطالبات خلال فترة تعليق الدراسة , وبالتالي استمرار عملية التعلم حتى نحقق العدالة , هناك طلاب عملوا واجتهدوا مع معلميهم عن بعد ولا بد أن تثمن جهودهم وتحفظ حقوقهم.

وأضاف : القرار يتضمن نجاح جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بدون استثناء , الطلاب الذين تم تقويمهم خلال الفصل الدراسي الثاني وحصلوا على نتيجة أعلى من نتيجتهم في الفصل الدراسي الأول ستحسب لهم النتيجة الأعلى , الطلاب الذين تم تقويمهم خلال الفصل الدراسي الثاني وحصلوا على نتيجة أقل من الفصل الدراسي الأول ستحسب لهم نتيجة الفصل الدراسي الأول , إتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يتم تقويمهم في الفصل الدراسي الثاني لأي سبب من الأسباب في الحصول على فرصة أخرى للتقويم مع بداية العام الدراسي القادم واحتساب النتيجة الأفضل لهم , استمرار العملية التعليمية حتى نهاية التقويم الدراسي في رمضان , واستمرار الأنشطة عن بعد سواء كانت ثقافية أو غيرها.

واختتم حديثه بشكر المعلمين والمعلمات على جهودهم المخلصة وتفاعلهم مع طلابهم وطالباتهم , وقال : كانوا نموذجا لتحمل المسؤولية الوطنية والمهنية , استطعنا معهم أن نحقق هدفنا وهو خدمة الطالب والطالبة , ولم نترك طلابنا ليوم واحد , والعملية التعليمية مستمرة إلى نهاية الفصل الدراسي , هذا إعلام فقط لعملية التقييم.