السفير العراقي كرم الملك سلمان لمعالجة مصابي كورونا شمل العالم

كل الوطن – الرياض

أكد سفير جمهورية العراق في المملكة د. قحطان طه الجنابي لـ ” الرياض ” بأن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للحد من انتشار فيروس كورونا تاريخية على مستوى العالم، وتصب في مصلحة المجتمع السعودي وكل من يقيم على أرض المملكة المباركة، ولمسنا قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تحمل الإنسانية للحفاظ على الإنسان لتشمل علاج المقيمين أو الذين قدموا للمملكة بزيارة وانتهت أو مخالفي نظام الإقامة، إضافة إلى المعتمرين العراقيين المتواجدين على أرض المملكة منذ بدء جائحة كورونا ،حيث تم إسكانهم وتوفير كافة الخدمات من حكومة المملكة لأكثر من “180 ” معتمر عراقي، غادر منهم قبل أيام “173 ” معتمر، بعد أن أجريت لهم كافة الفحوصات التي تؤكد سلامتهم الصحية من الفيروس، وشدد السفير العراقي بأنه لا يوجد بلد كالمملكة في العالم يقدم العلاج مجاناً لمرضى ليس من أبناء بلدهم ،وهي رسالة للعالم أجمع بأن المملكة يد الخير للجميع، لا تفرق لا تميز تعمل للبناء والحفاظ على صحة الإنسان ،مثمناً الجنابي الدعم الكبير الذي قدمته المملكة للمعتمرين العراقيين ،سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعباً بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-