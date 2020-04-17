“ترامب محاطا بدجالين استدعاهم لحمايته من كورونا”.. ما حقيقة هذا الفيديو؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطعا مصورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاطا بمجموعة من الرجال قالوا إنهم دجالون جاؤوا لحمايته من وباء كورونا.

غير أن محركات البحث على الإنترنت أثبتت خطأ ذلك الادعاء، فالفيديو منتشر منذ سبتمبر/أيلول 2017 وهو يظهر ترامب في البيت الأبيض برفقة رجال دين خلال دعوته لرفع الصلاة عن ضحايا الإعصار هارفي.

وروبرت جيفريس هو كاهن كنيسة “فيرست بابتيست دالاس” في تكساس وعضو في المجلس الاستشاري الإنجيلي لدى الرئاسة الأميركية.

وذكر جيفريس في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر في الثاني من أيلول/سبتمبر يوم الصلاة الوطني مرفقًا إياها بصورة من المكتب البيضاوي.

كما تناول موضوع رفع الصلاة الموقع الإلكتروني الأميركي “ذي هيل” وصحيفة “واشنطن بوست“.

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ويظهر الرئيس الأمريكي في الفيديو محاطاً بمجموعة من الرجال يضعون أيديهم على كتفيه والرجل الواقف على أقصى يسار الشاشة وكأنه ينطق بتعويذة معروفة باللهجة المغربية.

وعلّق مشاركو المقطع عليه فكتب البعض “ترامب يستعين بدجالين مغاربة وأفارقة يرقوه لأنه خائف من المرض … سبحان المعز المذل” في حين قال البعض الآخر “ترامب أحضر دجالين ورئيسهم مغربي لحمايته من كورونا.. شاهدوا الرعب الذي ملأ قلبه”.

بدأ انتشار هذا الفيديو في أواخر آذار/مارس 2020 وقد حصد منذ ذلك الحين مئات المشاركات عبر صفحات موقع فيسبوك.

ويُسمع في الفيديو الأصلي معلقا يقول “القادة الدينيون ينضمون إلى الرئيس الذي يدلي بتصريحات في المكتب البيضاوي ويوقع مرسومًا ينص على أن يكون الأحد نهارًا ترفع فيه الصلاة لأجل ضحايا الإعصار هارفي…”.

وروبرت جيفريس هو كاهن كنيسة “فيرست بابتيست دالاس” في تكساس وعضو في المجلس الاستشاري الإنجيلي لدى الرئاسة الأميركية.

وذكر جيفريس في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر في الثاني من أيلول/سبتمبر يوم الصلاة الوطني مرفقًا إياها بصورة من المكتب البيضاوي.

كما تناول موضوع رفع الصلاة الموقع الإلكتروني الأميركي “ذي هيل” وصحيفة “واشنطن بوست“.

وسجلت أمريكا أكثر من 32 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2257 حالة وفاة إضافية، أمس الخميس، حسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبموجب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، هناك ما لا يقل عن 670,353 إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، فيما توفي ما لا يقل عن 33101 شخص في البلاد، بسبب فيروس كورونا.